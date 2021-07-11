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    • Eğitim
    • 11.07.2021 09:29
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    • 11.07.2021 09:29
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    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM duyurdu…

    Gündemde sıklıkla DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl heyecanla beklenen gün geldi, çattı bugün sınava katılacak olan öğrenciler bir yandan da sonuçları hangi tarihte öğreneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarih duyurusu geldi. Peki 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Adaylar nereden, nasıl sorgulama yapabilecek? DGS’de 4 yanlış bir doğruyu götürecek mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisansa taşımak isteyen öğrenciler sınavdan başarılı not almanın hayalini kuruyor v eve bugün binlerce kişi sınavda ter dökecek. Peki DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ÖSYM duyurusu…

    DGS 2021 NASIL YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

    Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

    DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

    Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

    İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

        4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

        Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

        2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
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