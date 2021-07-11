DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? ÖSYM duyurdu…

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisansa taşımak isteyen öğrenciler sınavdan başarılı not almanın hayalini kuruyor v eve bugün binlerce kişi sınavda ter dökecek. Peki DGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte ÖSYM duyurusu…
DGS 2021 NASIL YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.
DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.