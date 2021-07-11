DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu…

#dgs2021 50. Sorudan sonra yine son 10 tane sözel mantık sorusu gelmiştir

Yok gılgamış destanı yok mısırlılar yok sümerliler nesin sen tyt tarih sorusu olacakken dgs sözele mi düştün #dgs2021

Bu nasıl sınavdı 25 matematik sorusu çözdükten sonra beynim donmaya başladı #dgs#dgs2021 abi o koltuk sorusu bir bana mı zor geldi?

O ve yandaki ağaç sorusu son kalan enerjimi de tüketti. Sayısalcıya göre yapılabilir ama kesinlikle sözelci sorusu değil.

Sözel mantığındaki ilk sorusu kolaydı 2. Sine vakit yetmedi .

2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.