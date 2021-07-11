Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 11.07.2021 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 15:31
    ABONE OL

    DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu…

    Bugün ÖSYM tarafından 2021 yılı DGS sınavı gerçekleştirildi ve sonrasında adaylar DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sosyal medyadan sınava giren diğer adayların hangi yorumları yaptığı merak konusu oldu ve soru, cevaplar da merakla beklenmeye başlandı. ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihini de duyurdu. Peki DGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı?

    DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyenler bugün ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ter döktü. Sınav sonrasında yapılan yorumların, diğer adayların soruları zor mu kolay mı bulduğu merak konusu oldu. İşte DGS ile ilgili detaylar…

    DGS SINAV YORUMLARI 2021, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

    Bu kadar kötü ve zor bir sınava denk gelmemiştim. #dgs2021

    Keşke biraz matematik bilgim olsaydı da Türkçede ki sorularla hiç tanışmasaydım

    Paragraflı matematik sorusu mu olur ya #dgs2021

    #dgs2021 50. Sorudan sonra yine son 10 tane sözel mantık sorusu gelmiştir

    Yok gılgamış destanı yok mısırlılar yok sümerliler nesin sen tyt tarih sorusu olacakken dgs sözele mi düştün #dgs2021

    Bu nasıl sınavdı 25 matematik sorusu çözdükten sonra beynim donmaya başladı #dgs#dgs2021 abi o koltuk sorusu bir bana mı zor geldi?

    O ve yandaki ağaç sorusu son kalan enerjimi de tüketti. Sayısalcıya göre yapılabilir ama kesinlikle sözelci sorusu değil.

    Sözel mantığındaki ilk sorusu kolaydı 2. Sine vakit yetmedi .

    2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

        DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

        DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Z kuşağının CHP'yi çöp tepeleriyle öğreniyor
        Haberler Eğitim DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu…