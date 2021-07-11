DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu…

DGS sınav yorumları 2021, sorular zor muydu kolay mıydı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyenler bugün ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı'na katılarak ter döktü. Sınav sonrasında yapılan yorumların, diğer adayların soruları zor mu kolay mı bulduğu merak konusu oldu. İşte DGS ile ilgili detaylar…
DGS SINAV YORUMLARI 2021, ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu kadar kötü ve zor bir sınava denk gelmemiştim. #dgs2021
Keşke biraz matematik bilgim olsaydı da Türkçede ki sorularla hiç tanışmasaydım
Paragraflı matematik sorusu mu olur ya #dgs2021
#dgs2021 50. Sorudan sonra yine son 10 tane sözel mantık sorusu gelmiştir
Yok gılgamış destanı yok mısırlılar yok sümerliler nesin sen tyt tarih sorusu olacakken dgs sözele mi düştün #dgs2021
Bu nasıl sınavdı 25 matematik sorusu çözdükten sonra beynim donmaya başladı #dgs#dgs2021 abi o koltuk sorusu bir bana mı zor geldi?
O ve yandaki ağaç sorusu son kalan enerjimi de tüketti. Sayısalcıya göre yapılabilir ama kesinlikle sözelci sorusu değil.
Sözel mantığındaki ilk sorusu kolaydı 2. Sine vakit yetmedi .
2021 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-DGS sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.