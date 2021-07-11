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    • Eğitim
    • 11.07.2021 09:55
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    • 11.07.2021 09:55
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    DGS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ais.osym.gov.tr DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı!

    Bugün DGS sınavına katılacak olan binlerce kişi DGS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Sorusunun yanıtını da merak etmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) her yıl düzenlediği sınavla ilgili bilgiler adaylar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Verdikleri cevabın doğru olup olmadığını öğrenmek isteyenler ais.osym.gov.tr DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Sorgulamasını yapıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    DGS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

    DGS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ais.osym.gov.tr DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı erişime ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklama yaptı mı, tarih duyurdu mu? Sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarına hemen ulaşılabilecek mi? işte ayrıntılar…

    DGS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin daha önce organize ettiği sınavlar baz alındığında DGS soru ve cevap anahtarının 11 Temmuz'da sınavdan sonra açıklanması bekleniyor.

    2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

    DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

    DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

    DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        DGS PUAN HESAPLANMA NASIL YAPILIR?

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

        DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

        2022 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

        2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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