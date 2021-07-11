DGS sınav soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ais.osym.gov.tr DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı erişime ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) açıklama yaptı mı, tarih duyurdu mu? Sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarına hemen ulaşılabilecek mi? işte ayrıntılar…
DGS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM'nin daha önce organize ettiği sınavlar baz alındığında DGS soru ve cevap anahtarının 11 Temmuz'da sınavdan sonra açıklanması bekleniyor.
2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ