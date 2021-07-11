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    • Eğitim
    • 11.07.2021 09:04
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    • 11.07.2021 09:04
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    DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi

    Gündemde yoğun bir şekilde DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Her yıl ÖSYM tarafındna gerçekleştirilen dikey Geçiş sınavı bugün gerçekleştirilecek ve adaylar şimdiden heyecanla puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı sınavda DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi nedir? İşte DGS puanlamasına ilişkin tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır?

    DGS puan hesaplama 2021 nasıl yapılır? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu? Dikey geçiş sınavında okul puanının etkisi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz Pazar yani bugün düzenlenecek ve binlerce kişi ter dökecek. Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sınavından puanlama işleminde neler etkili? İşte tüm bilgiler…

    DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

    DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır

    DGS PUANINA OKUL ÖNLİSANS PUANI EKLENİYOR MU?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

        ÖNLİSANS BAŞARI PUANI

        2019-DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

        2019-DGS'ye başvuranadaylardan YÖKSİS'te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS'ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır.ÖBP'nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir("AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ" başlıklımadde).

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca,4 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1 nci maddesi ile 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik'in 7 nci maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
        "Akademik not ortalamalarından elde edilecek Önlisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır."

        2019-DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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