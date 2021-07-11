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    • Eğitim
    • 11.07.2021 16:52
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    • 11.07.2021 16:54
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    BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB-BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte o tarih...

    Gündemde sıklıkla BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz'da tamamlanmasının ardından binlerce kişinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek habere çevrildi. Peki MEB-BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? BİLSEM hakkında merak edilenler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB-BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar tam kapanmadan dolayı bireysel değerlendirmeler yapılamadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınava katılanlar BİLSEM sonuçlarını merak eder oldu. İşte o tarih…

    BİLSEM SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM sınav sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2021 BİLSEM TAKVİMİ

    26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
    09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
    23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

        BİLSEM NEDİR?

        Kişilerin hayatı boyunca girdiği pek çok farklı sınav bulunuyor. Bu sınavlar kişilerin bazen yeteneklerini ön plana çıkarabiliyor. Özellikle BİLSEM sınavı bu sınav türleri arasındadır. Bu sınav özellikle çocukların yeteneklerini ölçmek için yapılıyor. Sorulan özel yetenek sorularıyla, yetenekli olan çocuklar ön plana çıkartılıyor. Bu sayede çocukların gelişimleri farklı şekillerde oluşturulabiliyor. Yeteneği bulunan çocuklar bu sınav üzerinden değerlendiriliyor. Uygulanan sınavda birçok özel soru bulunuyor.
        Çocukların yapacağı doğru cevaplarla yetenekli olup olmadığı tespit edilebiliyor. Özel olarak hazırlanan bu sınav türünde, çocukların yetenekleri değerlendiriliyor. Bu sınava sadece özle yeteneği bulunan çocuklar dahil ediliyor.


        Çocuklara sorulan sorularla özel yetenekleri test edilebiliyor ve gelecekteki süreç için özel eğitime alınabiliyor. Çocukların gireceği bu sınav, kolay bir şekilde hazırlanarak çocuklara sunuluyor. Tarih belirlenerek hazırlanan sınav içerisinde çok farklı soru kalıpları bulunuyor.
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