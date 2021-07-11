BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB-BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte o tarih...

BİLSEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB-BİLSEM sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar tam kapanmadan dolayı bireysel değerlendirmeler yapılamadığı için ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınava katılanlar BİLSEM sonuçlarını merak eder oldu. İşte o tarih…
BİLSEM SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sınav sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2021 BİLSEM TAKVİMİ
26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması
09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi