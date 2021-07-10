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    • 10.07.2021 09:04
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    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi! Üniversite açılış tarihi belli mi?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi üniversite öğrencileri tarafından sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna uzun süredir yanıt arıyordu. Gençlerin de aşılanmaya başlanmasıyla birlikte, tahminlere göre bu yıl üniversitelerin açılması bekleniyor. YÖK’ten yapılan açıklamayla üniversitelerin açılışı için planlanan tarih belli oldu. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi! Üniversite açılış tarihi belli mi?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi ile birlikte üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Üniversite açılış tarihi milyonlarca üniversitesi tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin ilk bilgi gelmişti. Ardından da YÖK yazısıyla üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu.

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

    YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.

        Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

        Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.
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