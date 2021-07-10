Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi! Üniversite açılış tarihi belli mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 YÖK takvimi ile birlikte üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Üniversite açılış tarihi milyonlarca üniversitesi tarafından sorgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin ilk bilgi gelmişti. Ardından da YÖK yazısıyla üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalardaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.
YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.