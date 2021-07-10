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    • Eğitim
    • 10.07.2021 08:47
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    • 10.07.2021 08:47
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    Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Açıklama geldi! Alım yapılacak

    Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyeleri alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı için rektörlük tarafından yapılan açıklama:

    2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

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    Haberler Eğitim Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak