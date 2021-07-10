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    • Eğitim
    • 11.07.2021 12:40
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    • 11.07.2021 12:40
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    osym.gov.tr: DGS soruları cevapları - 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı açıldı mı? DGS sınavı zor muydu?

    Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS 2021'e dair detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınan DGS için geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere ön lisans programından mezun olan öğrenciler bu sınav aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapabiliyor. Peki, osym.gov.tr DGS soruları cevapları yayımlandı mı? 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

    DGS soru ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili detaylar hafta sonu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ön lisanstan lisansa geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS bilindiği üzere ÖSYM takvimine göre 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınava dair pek çok detayı merak eden adaylar konu hakkında detayları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, osym.gov.tr DGS soruları cevapları yayımlandı mı? 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

    DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından henüz soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

    İşte sınava dair bilinmesi gereken tüm bilgiler ve son açıklamalar;

    2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

    GEREKLİ BELGELER NELER?

    Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

    * Sınava giriş belgesi

    * Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

        Sınava girerken adayın yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

        * Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

        * Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

        * Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

        * Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

        * Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

        * İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

        gelmeleri kesinlikle yasaktır.

        DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

        DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

        DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

            DGS PUANININ HESAPLANMASI

            Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

            DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

            2022 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

            2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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            Haberler Eğitim osym.gov.tr: DGS soruları cevapları - 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı açıldı mı? DGS sınavı zor muydu?