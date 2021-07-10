osym.gov.tr: DGS soruları cevapları - 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı açıldı mı? DGS sınavı zor muydu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili detaylar hafta sonu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Ön lisanstan lisansa geçiş yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS bilindiği üzere ÖSYM takvimine göre 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınava dair pek çok detayı merak eden adaylar konu hakkında detayları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, osym.gov.tr DGS soruları cevapları yayımlandı mı? 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından henüz soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
İşte sınava dair bilinmesi gereken tüm bilgiler ve son açıklamalar;
2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport