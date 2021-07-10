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    • Eğitim
    • 10.07.2021 10:33
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    • 10.07.2021 10:33
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    Kaymakamlık sınavı 2021 soruları cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Kaymakamlık sınavı soruları!

    2021 Kaymakamlık sınavına binlerce kaymakam adayı giriş yaptı. Kaymakam olarak atanmak için mutlaka girilmesi gereken bir sınav olan Kaymakamlık sınavı soruları cevapları yayınlandı mı sorusuna yanıt aranıyor. 10 Temmuz’da düzenlenen sınavın bitmesiyle birlikte gözler 2021 Kaymakamlık sınavı soruları cevaplarına çevrildi. İşte; ÖSYM Kaymakamlık sınavı soruları hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kaymakamlık sınavı 2021 soruları cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Kaymakamlık sınavı soruları!

    2021 Kaymakamlık sınavı soruları cevapları yayınlandı mı? 10 Temmuz günü düzenlenen Kaymakamlık sınavına giriş yapan binlerce aday, sınavın bitimiyle birlikte Kaymakamlık sınavı soruları cevapları hakkında araştırma yapmaya başladı. Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanıyor. Peki; Kaymakamlık sınavı soruları cevapları nasıl?

    KAYMAKAMLIK SINAVI SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Sınava ilişkin soru cevap kitapçığı henüz yayınlanmadı. Kitapçık yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KAYMAKAMLIK SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

    Kaymakamlık sınavı saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav ÖSYM takvimine göre, 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Ankara'da düzenlenecek.

    Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonların alınmayacak. Sınav giriş belgesi AİS ekranından alınacak. Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

    KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI!

    ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 2021 Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

    Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

        Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

        KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu.
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