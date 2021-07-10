Kaymakamlık sınavı 2021 soruları cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Kaymakamlık sınavı soruları!

KAYMAKAMLIK SINAV SORULARI!

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 2021 Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,