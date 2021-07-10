DGS soruları cevapları osym.gov.tr: 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı ne zaman açılacak?

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen DGS 2021'e dair detaylar adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınan DGS için geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere ön lisans programından mezun olan öğrenciler bu sınav aracılığıyla lisans programlarına geçiş yapabiliyor. Peki, osym.gov.tr DGS soruları cevapları yayımlandı mı? 11 Temmuz ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı ekranı ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...
DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından henüz soru ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.
İşte sınava dair bilinmesi gereken tüm bilgiler ve son açıklamalar;
2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport