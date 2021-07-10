DGS sınav sonuçları 2021 ÖSYM son dakika açıklandı mı? 2021 ÖSYM DGS takvimi! DGS sonuçları için tarih verildi!

2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuç tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 11 Temmuz tarihinde düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrilecek. Sınavda başarılı olmak için ter döken binlerce öğrenci; DGS sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. DGS'de adaylar sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soruya 150 dakikada cevap verecek. Peki; 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak.
DGS 2021 NASIL YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.
DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.