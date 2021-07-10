DGS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS takvimi 2021! DGS sonuçları için tarih verildi!

DGS 2021 sınav sonuçları! DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binasına alınmayacağı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrilecek. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. Ön lisans bölümlerinden lisansa geçiş yapmak isteyen adaylar toplam 120 soruya cevap verecek. Peki; 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak.
DGS 2021 NASIL YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.
DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.