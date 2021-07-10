Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 10.07.2021 15:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2021 15:55
    ABONE OL

    DGS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS takvimi 2021! DGS sonuçları için tarih verildi!

    2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuç tarihi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 11 Temmuz tarihinde düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrilecek. Sınavda başarılı olmak için ter döken binlerce öğrenci; DGS sınav sonuçları hakkında araştırma yapıyor. DGS'de adaylar sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soruya 150 dakikada cevap verecek. Peki; 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    DGS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS takvimi 2021!

    DGS 2021 sınav sonuçları! DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binasına alınmayacağı sınavın ardından gözler sonuçlara çevrilecek. ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. Ön lisans bölümlerinden lisansa geçiş yapmak isteyen adaylar toplam 120 soruya cevap verecek. Peki; 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2021 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM 2021 sınav takvimine göre sınav sonuçları 13 Ağustos'ta erişime açılacak.

    DGS 2021 NASIL YAPILACAK?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

    Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

    DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

    Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

        İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

        DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

        Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

        ÖBP NASIL HESAPLANIR?

        DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

        50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
        Haberler Eğitim DGS sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS takvimi 2021! DGS sonuçları için tarih verildi!