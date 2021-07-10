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    • Eğitim
    • 10.07.2021 16:10
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    • 10.07.2021 16:10
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    DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplama ekranı!

    2021 DGS Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplama ekranı sınava giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. DGS puan hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 11 Temmuz Pazar tarihinde yapılacak. Önlisans bölümlerinden lisans bölümlerine geçiş için gerekli bir sınav olan DGS’ye giriş yapacaklar adaylar, sınavdan sonra kaç puan aldığını hesaplamaya çalışacak. DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), hesaplandıktan sonra sınav puanına ekleniyor!

    takvim.com.tr
    DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS Önlisans Başarı Puanı ÖBP hesaplama ekranı!

    DGS puan hesaplama yolları merak ediliyor. 2021 DGS Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplama yapmak isteyen adaylar, DGS'den kaç puan alabileceğini merak ediyor. DGS'de adaylar sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soruya 150 dakikada cevap verecek. Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 DGS puan hesaplama vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; DGS Önlisans Başarı Puanı ÖBP nasıl hesaplanır?

    2021 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA!

    DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

    Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

    50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

    DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

    Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

    Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).

        DGS 2021 NASIL YAPILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

        Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

        DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

        Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

        İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

        Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

        Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

        Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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        Haberler Eğitim DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplama ekranı!