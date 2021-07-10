DGS kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS'de kaç soru var? Sınavda gerekli belgeler nelerdir?

Ön lisanstan lisansa geçiş yapmak isteyen adayların katılm sağlayacağı DGS yarın gerçekleştirilecek. Sınav öncesi pek çok detayı merak eden adaylar konu hakkında detayları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, DGS sınavında kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS'de kaç soru var? Sınavda gerekli belgeler nelerdir? İşte merak edilenler...
DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
2021 DGS için hazırlıklar tamamlandı. Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
İşte sınava dair bilgiler ve yanınızda bulunması/bulunmaması gerekenler;
2021 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2021 DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
2021 DGS'DE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacak.
GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport