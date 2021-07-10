DGS kaç net kaç puan yapar? DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2021 DGS sınavı için geri sayım başladı. 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek DGS'de binlerce öğrenci başarılı olmak için ter dökecek. Sınav sonrasında ise en çok merak edilen konulardan birisi DGS kaç net kaç puan yapar olacak. Peki; DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).
ÖBP NASIL HESAPLANIR?
DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.