DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? DGS üniversite dikey geçiş sınavı kaç net kaç puan yapar?

DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? DGS kaç net kaç puan yapar? 2021 yılında düzenlenecek DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar toplamda 120 soruya 150 dakikada cevap verecek. Sınava az bir süre kala öğrenciler de DGS kaç net kaç puan yapar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte Dikey Geçiş Sınavı öncesi ve sonrası merak edilen o sorunun yanıtı!
DGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.
Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir, yanlışlar ilgili bölümlerin doğrularını götürür (sayısal için yapılan 4 yanlış sayısaldan 1 doğruyu götürür).
ÖBP NASIL HESAPLANIR?
DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:
Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.
50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.