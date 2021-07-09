Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak?

ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.

Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...

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ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

Tıp fakülteleri: 706 TL

Diş hekimliği:590 TL

Veterinerlik: 462 TL

Pilotaj: 562 TL

Bilgisayar: 463 TL

İnşaat: 463 TL

Mimarlık: 463 TL

Güzel Sanatlar: 377 TL