Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği tarih açıklandı. Üniversite harç fiyatları da değişti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla yüz yüze başlayacağını bildirmişti.
ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.
Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...
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ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.
Tıp fakülteleri: 706 TL
Diş hekimliği:590 TL
Veterinerlik: 462 TL
Pilotaj: 562 TL
Bilgisayar: 463 TL
İnşaat: 463 TL
Mimarlık: 463 TL
Güzel Sanatlar: 377 TL