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    • Eğitim
    • 09.07.2021 09:11
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    • Son Güncelleme:
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    • 09.07.2021 09:15
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    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Üniversiteler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yaz tatilinin yaşandığı şu günlerde bir yandan da 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak? Sorgulamaları yapılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir eğitimde online ders işleniyordu, aşıların hızlanması ve vaka sayılarının düşmesiyle birlikte üniversitelerin ders işleyeceği tarih merak konusu oldu. Bir yandan da 2021 yılı üniversite harç miktarları merak ediliyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Üniversiteler ne zaman açılacak?

    Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca öğrencinin beklediği tarih açıklandı. Üniversite harç fiyatları da değişti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla yüz yüze başlayacağını bildirmişti.

    ÜNİVERSİTE HARÇLARI ZAMNLANDI MI 2021?

    2021-2022 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı, ortalama yüzde 10 zamlandı.

    Öğrencilerin 2021-2022 dönemi için ödemesi gereken yeni ücret çizelgesi açıklandı. İşte tıp, diş hekimliği, hukuk, işletme ve daha bir çok bölümde okuyan öğrencilerin ödemesi gereken harçlar...

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    ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE KADAR OLDU?
    Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

    Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

    Tıp fakülteleri: 706 TL
    Diş hekimliği:590 TL
    Veterinerlik: 462 TL
    Pilotaj: 562 TL
    Bilgisayar: 463 TL
    İnşaat: 463 TL
    Mimarlık: 463 TL
    Güzel Sanatlar: 377 TL

        Fen Edebiyat: 340 TL
        Hukuk: 374 TL
        İktisat: 374 TL
        İşletme: 374 TL
        İlahiyat: 340 TL
        Eğitim: 340 TL
        Yabancı Dil: 340 TL
        İletişim: 340 TL
        Açık Öğretim: 77 TL
        Konservatuvar: 703 TL
        Turizm: 227 TL

        UZAKTAN EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM HARÇLARI

        Veterinerlik: 2549 TL
        Pilotaj: 5098 TL
        Bilgisayar: 1825 TL
        İnşaat: 1825 TL
        Mimarlık: 1825 TL
        Fen Edebiyat: 1530 TL
        Hukuk: 1379 TL
        İktisat: 1379 TL
        İşletme: 1379 TL

        Üniversite Harcı Nedir?

        Üniversiteyi ikinci öğretim ya da açık öğretim şeklinde okuyan öğrencilerden alınan ücrettir. Öğretmenlerin ek olarak ders verdikleri düşüncesiyle uygulanan bir sistemdir.
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        Haberler Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde yüzyüze mi yoksa online mı olacak?