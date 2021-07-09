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    • Eğitim
    • 09.07.2021 09:34
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    • 09.07.2021 09:35
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    LGS tercih sonuçları açıklandı mı? www.meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci istediği lisede eğitim görebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği LGS sınavına katılmış vet er dökmüştü. Sonuçların açıklanmasının ardından 5 Temmuz tarihinde de tercih işlemleri başladı, peki nasıl yapılır ve hangi tarihe kadar devam edecek? www.meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? MEB sonuç tarihini duyurdu, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

    LGS tercih sonuçları açıklandı mı? www.meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 dönemli lise nakil işlemlerinin yapılacağı LGS tercih işlemleri tüm hızıyla devam ederken bir yandan da tercihlerini yapan öğrenciler sonuç hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki lise tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak, erişime açıldı mı?

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    LGS TERCİH ROBOTU 2021

    MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

    Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

    MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİHTE BULUNULABİLECEK

    Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

        TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

        Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

        Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

        Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

        Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

        Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
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        Haberler Eğitim LGS tercih sonuçları açıklandı mı? www.meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sorgulama ekranı erişime açıldı mı?