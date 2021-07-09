LGS tercih sonuçları açıklandı mı? www.meb.gov.tr LGS sonuçları 2021 sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2 dönemli lise nakil işlemlerinin yapılacağı LGS tercih işlemleri tüm hızıyla devam ederken bir yandan da tercihlerini yapan öğrenciler sonuç hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki lise tercih sonuçları hangi tarihte belli olacak, erişime açıldı mı?
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
LGS TERCİH ROBOTU 2021
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİHTE BULUNULABİLECEK
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.