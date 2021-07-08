LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2021 LGS tercih robotu! E-okul lise tercih hakkı kaç? Sonuçlar ise…

LGS tercihleri nasıl yapılır? MEB 2021 LGS tercih robotu! E-okul lise tercih hakkı kaç? Sorularının cevapları sıklıkla sorgulanıyor. İstediği okula eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler sınav sonrasında tercihlerini yaparken hata yapmamak adına MEB kılavuzunu inceliyor. Peki lise tercihleri nereden yapılıyor, seçilecek okul sayısı kaç? LGS tercihlerine ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
2021 LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılabilecek. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
MEB LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
LGS TERCİH ROBOTU 2021
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİHTE BULUNULABİLECEK
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.