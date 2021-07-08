KPSS tercih ücreti hangi banka 2021? KPSS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Tercihler için bugün son gün!

Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden Silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.



25 TL olarak belirlenen tercih ücreti ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ya da anlaşmalı bankalardan ödenebilecek. Anlaşmalı bankalar ise şöyle: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)