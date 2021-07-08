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    • Eğitim
    • 08.07.2021 13:00
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    • 08.07.2021 13:04
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    KPSS tercih ücreti hangi banka 2021? KPSS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Tercihler için bugün son gün!

    Gündemde yoğun bir şekilde KPSS tercih ücreti hangi banka 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. KPSS 2021/1 tercihleri 1 Temmuz itibariyle yapılmaya başlandı ve 8 Temmuz tarihinde sona erecek. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar ÖSYM’nin aldığı tercih işlemlerini gerçekleştirirken bir yandan da ücretin ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki KPSS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte binlerce kişinin merakla araştırdığı KPSS tercihlerine ilişkin bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS tercih ücreti hangi banka 2021?

    KPSS tercih ücreti hangi banka 2021? KPSS tercih ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bugün sona erecek olan tercih işlemlerini henüz tamamlamamış olanlar detaylı bilgileri araştırır oldu. ÖSYM-KPSS tercihlerinin nasıl yapıldığının yanı sıra ücretin ne kadar olduğunu ve hangi bankalara ödeme yapılacağını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler…

    KPSS TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    Tercih sonuçlarına göre "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" atamaları ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklardır.

    Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden Silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

    25 TL olarak belirlenen tercih ücreti ÖSYM'nin kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden ya da anlaşmalı bankalardan ödenebilecek. Anlaşmalı bankalar ise şöyle: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

        Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

        Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır. 3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve "ADAY İŞLEMLERİ" alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır.
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