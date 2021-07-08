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    • 08.07.2021 09:56
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    KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 memur alımı KPSS tercih sonuçları!

    KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 memur alımı için tercih döneminde sona gelindi. 8 Temmuz’da sona erecek KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara verilecek. Peki; KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 memur alımı KPSS tercih sonuçları!

    KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 memur alımı için süreç devam ediyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar KPSS tercih sonuçlarını sorguluyor. Peki; KPSS 2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilir. İşte; KPSS 2021/1 tercih sonuçları için detaylı bilgiler!

    KPSS 2021/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz detaylı bir tarih bilgisi verilmedi. Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk haftasında KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

    Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir.

        Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

        BOŞ POZİSYONLARA ATANMA

        ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

        Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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