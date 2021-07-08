DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? Sınav yerleri…

DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı puan alanlar önlisans eğitimlerini lisansa yükseltebilecek. Peki DGS sınav yerleri nereden sorgulanır, sınav giriş belgesi nereden alınır? Merak edilen DGS puan hesaplama işlemi hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.
DGS NE ZAMAN 2021?
DGS 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.