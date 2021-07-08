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    • Eğitim
    • 08.07.2021 17:33
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    • 08.07.2021 17:33
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    DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? Sınav yerleri…

    Gündemde yoğun şekilde DGS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın 2021 yılı tarihi duyuruldu ve sınav giriş yerleri de erişime açıldı. 2 yıllık eğitimini 4 yıla çıkarmak isteyen ve bu nedenle sınava katılacak olan binlerce kişi detayları araştırırken giriş belgelerini henüz almamış olanlar da nereden edineceğini merak ediyor. Peki 2021 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? Sınava katılacak olanların merak ettiği DGS puan hesaplama da haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

    DGS puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 DGS sınavı ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dikey Geçiş Sınavı'nda başarılı puan alanlar önlisans eğitimlerini lisansa yükseltebilecek. Peki DGS sınav yerleri nereden sorgulanır, sınav giriş belgesi nereden alınır? Merak edilen DGS puan hesaplama işlemi hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    DGS NE ZAMAN 2021?

    DGS 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

    DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM'nin 2021 sınav takviminde yer alan bilgiye göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        DGS PUAN HESAPLAMA

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır
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