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    • Eğitim
    • 07.07.2021 17:35
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    • 07.07.2021 17:35
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    Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru şartları neler?

    Gündemde milyonlarca eğitimci tarafından Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB öğretmen il içi yer değiştirme başvuruların alınacağı tarihi duyurunca merak konusu oldu ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. Aynı il içinde farklı bir okulda görev yapmak isteyen binlerce öğretmenin merakla sorguladığı Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı?

    Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri belirtilen tarihler arasında başvurularını yapması gerekiyor. Peki öğretmen il içi yer değiştirme nasıl yapılır?

    2021 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacakken, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

    İl içi yer değişikliği başvurularında öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercih yapabilecektir.

        ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        *Adaylığı kaldırılmış olmak,

        *31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        *652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31

        Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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        Haberler Eğitim Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru şartları neler?