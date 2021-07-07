Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurular başladı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin aynı şehir içinde farklı bir okula atama yapabilmeleri belirtilen tarihler arasında başvurularını yapması gerekiyor. Peki öğretmen il içi yer değiştirme nasıl yapılır?
2021 ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacakken, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.
İl içi yer değişikliği başvurularında öğretmenler en fazla 40 eğitim kurumu tercih yapabilecektir.