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    • Eğitim
    • 07.07.2021 11:48
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    • 07.07.2021 11:50
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    AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? Sonuç sorgulama…

    Gündemde yoğun bir şekilde AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti ve hemen sonrasında öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi (bütünleme) sınav sonuçları ile ilgili İstanbul Üniversitesi’nden resmi bir açıklama geldi mi? Sonuçlar nereden sorgulanır? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir?

    takvim.com.tr
    AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

    AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı bütünleme (telafi sınavı) sona erdi ve ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki tarih verildi mi? Ayrıca AUZEF yaz okuluna ilişkin fakülteden açıklama da geldi. İşte detaylar...

    AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bütünleme sınavları 01 – 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların öğrencilere duyurulacağı tarih henüz açıklanmadı ancak sonuçları belli olduğunda https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

    AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

    Güz yarıyılı bitirme (final) sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınavına girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır.

    Güz yarıyılı bitirme (final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC harf notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur, ancak bu dersler için notunuzu yükseltmek isterseniz telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.

    Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.

        AUZEF YAZ OKULU AÇIKLAMASI GELDİ!

        Fakültemizde yaz okulu açılmasına dair gelen talepler üzerine aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

        Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca; Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin, yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına, öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

        Yukarıda ifade edilen karar gereğince ve İstanbul Üniversitesi'nin kurum kültürü çerçevesinde; Üniversitenin tüm fakültelerinde olduğu gibi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde de bütünleme sınavı uygulaması bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz diledikleri takdirde diğer üniversitelerin yaz okulu uygulamasından da faydalanarak ders alabilmektedirler. Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.

        İstanbul Üniversitesi olarak eğitim görmüş olduğunuz alanla ilgili mesleğinizin gerektirdiği her türlü bilgi, beceri, davranış ve tutuma sahip bireyler olarak yetişebilmeniz ve gerekli yetkinlikler ile mezun olabilmeniz en önemli amacımızdır.
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        Haberler Eğitim AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? Sonuç sorgulama…