AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? Sonuç sorgulama…

AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF telafi sınavına kimler girebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı bütünleme (telafi sınavı) sona erdi ve ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki tarih verildi mi? Ayrıca AUZEF yaz okuluna ilişkin fakülteden açıklama da geldi. İşte detaylar...
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bütünleme sınavları 01 – 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçların öğrencilere duyurulacağı tarih henüz açıklanmadı ancak sonuçları belli olduğunda https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?
Güz yarıyılı bitirme (final) sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınavına girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır.
Güz yarıyılı bitirme (final) Sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC harf notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur, ancak bu dersler için notunuzu yükseltmek isterseniz telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.
Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.