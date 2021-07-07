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    • Eğitim
    • 07.07.2021 11:16
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    • 07.07.2021 11:16
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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - AÖL açık öğretim lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı!

    Gündemde binlerce kişi tarafından AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 3 Temmuz’da başlayan AÖL 3. dönem sınavları koronavirüsten dolayı online olarak gerçekleştirilirken, sınavını tamamlayan öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırır oldu. Peki MEB - AÖL açık öğretim lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı? işte detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - AÖL açık öğretim lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan öğrenciler online olarak gerçekleşen sınavda ter döktü ve şimdi ise sınavdan başarılı not alıp almadığını merak ettiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak. Sonuçlara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

    İşte AÖL sınavına ilişkin detaylı bilgi ve merak edilen soruların yanıtları;

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

    Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

    "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.

        İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 4 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

        Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

        Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

        Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

        Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
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        Haberler Eğitim AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - AÖL açık öğretim lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı!