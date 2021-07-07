AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB - AÖL açık öğretim lisesi 3. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lise eğitimini açık öğretim olarak okuyan öğrenciler online olarak gerçekleşen sınavda ter döktü ve şimdi ise sınavdan başarılı not alıp almadığını merak ettiği için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar…
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak. Sonuçlara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İşte AÖL sınavına ilişkin detaylı bilgi ve merak edilen soruların yanıtları;
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.
Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.