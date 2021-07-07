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    • Eğitim
    • 07.07.2021 23:49
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    • 07.07.2021 23:49
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    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 03 Temmuz'da saat 09.30′da başlayan sınavlar 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapıldı. Sınavın hemen ardından sonuçların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar artış kazandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2020-2021 AÖL 3. dönem sınavlarının hemen ardından sonuçların açıklanacağı gün merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 3 ve 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları açıklandı mı? İşte bilgiler...

    AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımızda sonuçların 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının 19 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

    İşte sınava dair merak edilen detaylar;

    AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

    Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI

        Öğrencilerin sınavı;

        a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

        b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

        c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,

        ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.

        AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

        Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

        AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?

        * Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

        * Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

        * Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

        Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
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