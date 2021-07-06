T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri! KYK burs kredi Temmuz 2021 yattı mı?

T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ne zaman yatacak? Temmuz 2021 KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağına ilişkin bilgi verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.