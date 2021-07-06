T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri! KYK burs kredi Temmuz 2021 yattı mı?

T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ne zaman yatacak? Temmuz 2021 KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; KYK burs ve kredilerin ne zaman yatacağına ilişkin bilgi verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.