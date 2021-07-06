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    • Eğitim
    • 06.07.2021 13:48
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    • 06.07.2021 13:48
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    Lise nakil işlemleri 2021? MEB - Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde Lise nakil işlemleri 2021 hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB lise nakil tarihlerini duyurunca ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulununca detaylar merak konusu oldu. İstediği okulda eğitim görmek isteyen milyonlarca öğrenci Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını arşatırır oldu. Peki LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB lise nakil işlemlerinin açıklanacağı tarihide duyurdu. Nakiller iki dönem sürecek. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Lise nakil işlemleri 2021?

    Lise nakil işlemleri 2021? MEB - Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Temmuz itibariyle yayınlanan kılavuz doğrultusunda LGS tercihleri yapılmaya başlandı ve MEB Bakanı Ziya Selçuk nakillerin nasıl yapılacağı, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi bilgileri açıkladı. İşte merak edilenler…

    LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

    Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.

    NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

    Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

    Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

        Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

        Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

        Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

        2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

        Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

        Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
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        Haberler Eğitim Lise nakil işlemleri 2021? MEB - Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?