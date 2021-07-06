Lise nakil işlemleri 2021? MEB - Lise nakil işlemleri nasıl yapılır? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 5 Temmuz itibariyle yayınlanan kılavuz doğrultusunda LGS tercihleri yapılmaya başlandı ve MEB Bakanı Ziya Selçuk nakillerin nasıl yapılacağı, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gibi bilgileri açıkladı. İşte merak edilenler…
LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenci nakil ve geçiş işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/meb-ogrenci-nakil-islemi internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra gerçekleşecek. E devlet ekranında E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerine tıklandıktan sonra işlemler tamamlanacak.
NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.