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    • Eğitim
    • 06.07.2021 09:11
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    • 06.07.2021 09:11
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    LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? MEB-lise tercih sonuçları...

    Gündemde yoğun bir şekildre LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Sorgulamaları yapılır oldu. Liselere geçişte zorunlu sınava katılan milyonlarca öğrenci şimdi istediği okulda eğitim görmek için tercihlerini 5 Temmuz itibariyle yapmaya başladı, peki ne zaman sona erecek? Lise tercihlerini doğru yapmak isteyenler nasıl tamamlayacaklarını merak ediyor. Diğer yandan Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? MEB lise tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Sorularının yanıtları da merak ediliyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır?

    LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla lise tercihlerini yapmaya başladı ve hata yapmamak adına işlemlerin nasıl yapıldığını, merkezi ve yerel yerleştirmelerin etkisi gibi detayları araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.

    2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılabilecek. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU 2021

    MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

    LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

    MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİHTE BULUNULABİLECEK

    Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

        TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

        Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

        Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

        Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

        Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

        İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

        Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

        Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

        NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

        Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

        Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

        Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

        Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

        Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

        2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

        Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

        Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

        LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

        Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.

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            LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

            En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

            YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

            Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

            YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?

            Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdi. Yerel yerleştirmede sadece ikamet adresi kriteri bulunmaz.

            Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kurumlarına açıklanan kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
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            Haberler Eğitim LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? MEB-lise tercih sonuçları...