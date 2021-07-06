LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? MEB-lise tercih sonuçları...

LGS tercih robotu! 2021 LGS tercihleri nasıl yapılır? Merkezi ve yerel yerleştirme nedir? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla lise tercihlerini yapmaya başladı ve hata yapmamak adına işlemlerin nasıl yapıldığını, merkezi ve yerel yerleştirmelerin etkisi gibi detayları araştırır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.
2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Lise tercihleri 5-16 Temmuz arasında yapılabilecek. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı tercih robotunu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU 2021
MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.
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MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE 10 TERCİHTE BULUNULABİLECEK
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.