KYK burs kredi Temmuz 2021 ne zaman yatacak? T.C. Kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri!

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda net tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.