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    • Eğitim
    • 06.07.2021 10:38
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    • 06.07.2021 10:38
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    Komşu kayıt alanı nedir, ne demek? LGS komşu kayıt alanında hangi okullar tercih edilir? LGS’de kaç tercih hakkı var?

    Gündemde yoğun bir şekilde Komşu kayıt alanı nedir, ne demek? Sorusuna yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB, 2021 LGS sınavını 6 Haziran’da gerçekleştirdi, 30 Haziran’da sonuçları açıkladı. 5 Temmuz itibariyle tercihler de alınmaya başlandı ve mavi rankle belirtilen komşu kayıt alanı dikkat çekince milyonlarca öğrenci ne olduğuna ilişkin araştırmalara başladı. Peki LGS’de kaç tercih hakkı var? 2021 LGS komşu kayıt alanında hangi okullar tercih edilir? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Komşu kayıt alanı nedir, ne demek?

    Komşu kayıt alanı nedir, ne demek? 2021 LGS komşu kayıt alanında hangi okullar tercih edilir? LGS'de kaç tercih hakkı var? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci istediği okulda eğitim görmek için tercihlerini yapmaya başladı ve kaç okul seçebileceğini merak ederken bir yandan da komşu kayıt alanının neyi ifade ettiğini araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

        KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

        Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir.

        "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

        Tercih edilen lise bakımından;

        Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri, bugünden itibaren 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar alınacak. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 10 tercihte bulunulabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek. Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Öğrenciler, tercihlerini yaparken Bakanlığımızın kullanıma açtığı tercih robotundan da yararlanabilecek. Yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.
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        Haberler Eğitim Komşu kayıt alanı nedir, ne demek? LGS komşu kayıt alanında hangi okullar tercih edilir? LGS’de kaç tercih hakkı var?