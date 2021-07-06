Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 06.07.2021 14:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2021 14:21
    ABONE OL

    Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranı!

    Milyonlarca öğrencinin ailesi Çocuğum hangi okula gidecek? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Yaz tatili devam ederken bir yandan da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Okula kayıt olacak öğrenciler için işlemlerin ne zaman, nasıl yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklandı. Bu gelişme üzerine 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? Sorgulaması yapılır oldu. E-okul VBS sorgulama ekranı da velilerce araştırılanlar arasında yer aldı. Haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Çocuğum hangi okula gidecek?

    Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanınca hem öğrenciler hem de veliler ilkokul, ortaokul kayıt işlemlerinin nereden yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…

    6 EYLÜL'DE YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?

    Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerini kullandı.

    İLKOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

    E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

    Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.

    Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz.

    İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

        2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

        Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak
        Haberler Eğitim Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranı!