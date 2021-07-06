Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranı!

Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanınca hem öğrenciler hem de veliler ilkokul, ortaokul kayıt işlemlerinin nereden yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…