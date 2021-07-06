Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranı!

Çocuğum hangi okula gidecek? 1. ve ortaokul 5. sınıf kayıtları nasıl yapılır? E-okul VBS sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanınca hem öğrenciler hem de veliler ilkokul, ortaokul kayıt işlemlerinin nereden yapılacağını merak eder oldu. İşte ayrıntılar…
6 EYLÜL'DE YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?
Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerini kullandı.
İLKOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz.
İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.