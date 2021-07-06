AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? Sınavlar yüz yüze mi olacak? 2021 AÖF yaz okulu başvuruları nasıl yapılır?

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.