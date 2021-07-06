AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yaptı. Diğer yandan AÖF yaz okulu kayıtları da başladı, başvuru ve ücret işlemlerinin yapılması gerekiyor. İşte detaylar…
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.
AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.
AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?
Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.