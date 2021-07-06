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    • Eğitim
    • 06.07.2021 17:45
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    • 06.07.2021 17:45
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    AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır?

    Gündemde yoğun bir şekilde AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan binlerce öğrenci yaz okulu ile ilgili kayıt, sınav gibi tüm bilgileri merakla takip ediyor. Peki 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır? AÖF yaz okulu kayıt işlemi, ders Seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesi ile tamamlanacak. Peki hangi tarihler arasında yapılacak? Sınav yüzyüze mi yoksa online olarak mı gerçekleşecek?

    takvim.com.tr
    AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

    AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yaptı. Diğer yandan AÖF yaz okulu kayıtları da başladı, başvuru ve ücret işlemlerinin yapılması gerekiyor. İşte detaylar…

    2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

    2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak.

    AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

    Yaz Okulunda kayıt yapılan 1 Ders için 225 TL, ilave her ders için 25 TL olarak belirlenmiştir.

    AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

    Bu duyuru Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

    Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri; 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

    Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

    Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

        Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

        Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
        İnternet Bankacılığı ile Ödeme
        ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
        Mobil Bankacılık ile Ödeme

        Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 09 Temmuz 2021 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.

        09 Temmuz 2021 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

        Öğrencilerin yaz okulunun yapıldığı öğretim yılı bahar dönemindeki öğrencilik statüsü değişmez.

        2020-2021 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
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        Haberler Eğitim AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır?