AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? Hangi bankalara yatırılacak? 2021 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl, nereden yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yaptı. Diğer yandan AÖF yaz okulu kayıtları da başladı, başvuru ve ücret işlemlerinin yapılması gerekiyor. İşte detaylar…