SON DAKİKA: MEB duyurdu! Veliler dikkat: e-kayıtlar tamamlandı

"TOPLAM 2 MİLYON 844 BİN 765 ÖĞRENCİNİN E-KAYIT İŞLEMİ TAMAMLANDI"

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce yapıldı. Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa, 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.