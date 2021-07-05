MEB atama takvimi 2021-2022! MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak?

MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak? 2021-2022 MEB atama takvimi öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Öğretmen il dışı tayin, bu yıl için tayin başvurusu yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Açıklanan takvime göre; başvuru, atama ve ilişik kesmenin bu yıl ne zaman yapılacağı duyuruldu. Peki; MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak?
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?
Öğretmenler il içerisinde veya il dışında yer değiştirme taleplerini 29 Temmuz-2 Ağustos arasında bildirmeleri ve gerekli evraklar ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Atama işlemleri 3 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.