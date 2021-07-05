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    • Eğitim
    • 05.07.2021 13:18
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    • 05.07.2021 13:18
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    LGS kaç tercih hakkı var? 2021 LGS tercih komşu kayıt alanı nedir?

    2021 LGS komşu kayıt alanı nedir? LGS kaç tercih hakkı var? Liselere Geçiş Sistemi sınavına giriş yapan milyonlarca öğrenci, LGS tercih döneminde puanlarına göre tercih yapıyor. Tercih döneminin başlamasının ardından LGS kaç tercih hakkı var sorusunu cevabı da merak edilmeye başlandı. Öğrenciler tercih yapacağı okulları belirlemek için bu sorunun yanıtını araştırıyor. Peki; yerel yerleştirmede öğrencilerin karşısına çıkan komşu kayıt alanı nedir?

    takvim.com.tr
    LGS kaç tercih hakkı var? 2021 LGS tercih komşu kayıt alanı nedir?

    LGS kaç tercih hakkı var? 2021 LGS tercih süreci devam ediyor. Öğrenciler puanlarına göre yerleşebileceği okullara ilişkin tercih yapıyor. Peki; LGS tercih komşu kayıt alanı nedir? Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştiriliyor. İşte; LGS tercih süreci hakkında merak edilen bilgiler!

    LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

        KOMŞU KAYIT ALANI NEDİR?

        Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar renklere göre ayrılacak. Buna göre yeşil renk, öğrencinin kendi ikamet alanını ifade ederken, mavi renk ise komşu kayıt alanını belirtmektedir.

        "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

        Tercih edilen lise bakımından;

        Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

        Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
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