İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı! E-okul üzerinden kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı! E-okul üzerinden kayıt sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaz tatili yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı MEB İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranının erişime açılması heyecan yarattı. Öğrencilerin yanı sıra veliler de çocuğunun hangi okula gideceğini merak ediyor. İşte detaylar...