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    • Eğitim
    • 05.07.2021 16:11
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    • 05.07.2021 16:13
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    İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı! E-okul üzerinden kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?

    Milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından ilkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı merakla araştırılıyor. Yaz tatilinin yaşandığı şu günlerde bir yandan da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı, kayıtların ne zaman ve nereden yapılacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB ilkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranını erişime açtı. Peki E-okul üzerinden kayıt sorgulama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı!

    İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı! E-okul üzerinden kayıt sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaz tatili yaşanırken Milli Eğitim Bakanlığı MEB İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranının erişime açılması heyecan yarattı. Öğrencilerin yanı sıra veliler de çocuğunun hangi okula gideceğini merak ediyor. İşte detaylar...

    İLKOKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

    E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

    Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.

    Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz.

    İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

        2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

        Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

        2020-2021 eğitim öğretim yılıyla sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.

        Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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        Haberler Eğitim İlkokul 1. ve 5. sınıf kayıt sorgulama ekranı! E-okul üzerinden kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır?