Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için hazırlık süreci başladı. Hazırlık sınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilir.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.