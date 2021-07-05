Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 05.07.2021 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2021 14:46
    ABONE OL

    Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

    Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 E-okul kayıt sorgulama yapan veliler, çocuklarının bu yıl hangi okula gideceğini öğrenmek istiyor. Çocuğunuzun hangi okula gideceğini MEB e-okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenmeniz mümkün. Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak yapılacak.

    takvim.com.tr
    Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?

    Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için hazırlık süreci başladı. Hazırlık sınıfı, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilir.

    ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin e-kayıtlarının tamamlandığını duyurdu. Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

    Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

    E-OKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI!

    KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

        Veliler, MEB'in http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.

        Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz.

        İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        PKK'daki çözülme raporlarda! Firar izni istediler
        Haberler Eğitim Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır?