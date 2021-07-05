Açık lise online sınav giriş ekranı! MEB AÖL 3. dönem sınavlarına giriş nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Sonuçlar…

Açık lise online sınav giriş ekranı! MEB AÖL 3. dönem sınavlarına giriş nasıl yapılır, ne zaman bitecek? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Binlerce öğrenci 3 Temmuz'da başlayan ve online olarak gerçekleştirilen açık lise AÖL sınavı hakkında bilgi edinmek ve sınava katılım göstermeyenler nereden katılacaklarını merak etmeye başladı. Gündemde sıklıkla araştırılan AÖL sınavlarına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
AÖL 3. DÖNEM ONLİNE SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
İşte AÖL sınavına ilişkin detaylı bilgi ve merak edilen soruların yanıtları;
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.
Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: