2021 Formasyon kalktı mı? Öğretmen olmak için pedagojik formasyon var mı?

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Akademik tanımların, farklı şekillerde anlatıldığı formasyon eğitim türüdür. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için devreye sokulmuştur. Dersler, sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşuyor.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirdi. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

FORMASYON NEDİR?

Formasyon, Dilimize Fransızca formation kelimesinden türetilerek girmiştir. Formasyon kelimesi yetiştirme, biçimleme anlamına geliyor. Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.