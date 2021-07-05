2021 Formasyon kalktı mı? Öğretmen olmak için pedagojik formasyon var mı?

Formasyon kalktı mı? 2021 formasyon var mı? Öğretmen olmak için pedagojik formasyon olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Binlerce öğretmen adayının, mesleğe başlaması için formasyon alması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan karara göre bu şart kaldırılmıştı. 2021 yılında ise formasyon şartının uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. İşte konuyla ilgili son bilgiler!
FORMASYON KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verilmiştir.
Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirilmiştir.
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Akademik tanımların, farklı şekillerde anlatıldığı formasyon eğitim türüdür. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimin ardından, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için devreye sokulmuştur. Dersler, sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşuyor.
Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirdi. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.
FORMASYON NEDİR?
Formasyon, Dilimize Fransızca formation kelimesinden türetilerek girmiştir. Formasyon kelimesi yetiştirme, biçimleme anlamına geliyor. Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.