Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? LGS'de bu sistem nasıl uygulanır? Yerel yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. LGS tercihleri 5 Temmuz yani yarın itibariyle başlayacak, milyonlarca öğrenci yerel yerleştirme ile ilgili detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki LGS'de yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.
Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
LGS'DE YEREL YERLEŞTİRME NASIL UYGULANIR?
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.