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    • Eğitim
    • 04.07.2021 11:56
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    • 04.07.2021 11:58
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    Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? LGS’de bu sistem nasıl uygulanır? Yerel yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler…

    Gündemde milyonlarca öğrenci yoğun bir şekilde Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 6 Haziran tarihinde Liselere Geçiş Sınavı LGS’yi düzenlemiş ve 30 Haziran tarihinde de sonuçları açıklamıştı. Şimdi ise gözler tercihlere çevrilirken bir yandan da yerel yerleştirmenin LGS’de nasıl uygulandığı merak konusu oldu. Peki Yerel yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır?

    Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? LGS'de bu sistem nasıl uygulanır? Yerel yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. LGS tercihleri 5 Temmuz yani yarın itibariyle başlayacak, milyonlarca öğrenci yerel yerleştirme ile ilgili detayları merak ederek araştırmaya başladı. Peki LGS'de yerel yerleştirme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

    Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    LGS'DE YEREL YERLEŞTİRME NASIL UYGULANIR?

    Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

    Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

    Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

    Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

        Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okulu tercih edebilecek.

        Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

        Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
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        Haberler Eğitim Yerel yerleştirme nedir, nasıl yapılır? LGS’de bu sistem nasıl uygulanır? Yerel yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler…