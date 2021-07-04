E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul girişi ile LGS tercihleri

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.