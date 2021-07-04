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    • Eğitim
    • 04.07.2021 12:29
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    • 04.07.2021 12:29
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    E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul girişi ile LGS tercihleri

    Gündemde yoğun bir şekilde E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci liselere geçişte zorunlu olan LGS sınavına 6 Haziran’da katıldı ve 30 Haziran’da sonuçlarını öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi de duyurdu, peki 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Öğrenciler e-Okul giriş ekranı ile LGS lise tercihlerinin nasıl, ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır?

    E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul giriş ekranı ile LGS lise tercihleri nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstediği okulda eğitim görmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci için heyecanlı süreç başlıyor ve LGS tercihleri için çok az bir zaman kaldı, peki e-Okul üzerinden lise tercihlerini yapmak isteyenler nelere dikkat edecek?

    E OKUL VBS GİRİŞ EKRANI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün(18 Haziran) e-Okul'dan erişime açıldı. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyorlar.

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

    E OKUL VBS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

    COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.

        Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        LGS tercih işlemleri 5 - 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak. Öte yandan 26 Temmuz'da LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak.

        LGS TERCİH ROBOTU 2021

        MEB, kılavuzu yayımlarken E Okul LGS lise tercih robotu ekranını da aday öğrencilerin erişimine açacak. LGS tercih robotu ile adaylar, liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri gibi birçok önemli bilgiye kolay bir şekilde erişenebiliyor.

        LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

        Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın puanı ile öğrenci alan okullar için tercih sayısı 5'ten 10'a çıkartıldı.
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        Haberler Eğitim E-Okul VBS girişi nasıl, nereden yapılır? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? e-Okul girişi ile LGS tercihleri…