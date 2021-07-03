Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimin detaylarını açıkladı: Dört ana temaya uygun planlanacak

Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk, salgın döneminin herkes için zor geçtiğini ifade ederken "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Biz bu yorgunluğun farkındayız.



Zaten telafi programımızda yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.