Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimin detaylarını açıkladı: Dört ana temaya uygun planlanacak

Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk, salgın döneminin herkes için zor geçtiğini ifade ederken "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve elbette velilerimiz çok yoruldu. Biz bu yorgunluğun farkındayız.
Zaten telafi programımızda yoğun akademik çalışmaları yeni eğitim öğretim yılı için planlıyoruz. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar.
Bu program, bir buçuk yıl sürecek. Yaz döneminde ise öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı yorgunluklarını atabilecekleri bir programa davet ediyoruz. Katılım, öğrencilerimiz için de öğretmenlerimiz için de isteğe bağlı olacak. Velilerimizin de katılabileceği yaz kamplarımız olacak. Salgın döneminin kayıplarını birlikte telafi edeceğiz, birlikte iyileşeceğiz" dedi.
KAMPANYA 4 ANA TEMAYI İÇERECEK
'Telafide ben de varım' kampanyasının yaz boyunca süreceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini içeren program, "eğitim faaliyetleri fiziksel", "sosyal-duygusal", "akademik gelişim" ve "özel eğitim alanı" olmak üzere dört ana temaya uygun planlanacak" diye konuştu.
ÇOCUK KULÜPLERİ AÇILACAK
Bakan Selçuk, "Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.