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    • Eğitim
    • 03.07.2021 09:14
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    • 03.07.2021 09:14
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    Açık öğretim lise sınav girişi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayan öğrenciler ise bazı detayları araştırarak tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Merak edilen pek çok soru Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yanıtlandı. Peki, açık öğretim lise sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları bugün başladı ve yarın sona erecek. Açık liseden eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınava dair tüm detayları araştırıyor. Peki, açık öğretim lise sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilen bilgiler

    AÖL SINAV TARİHLERİ

    Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.

    İşte AÖL sınavına ilişkin detaylı bilgi ve merak edilen soruların yanıtları;

    SINAVLAR NASIL OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

    Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.

        İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 4 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."

        AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

        AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

            Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

            Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

            Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

            Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
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            Haberler Eğitim Açık öğretim lise sınav girişi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?