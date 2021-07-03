Açık öğretim lise sınav girişi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları bugün başladı ve yarın sona erecek. Açık liseden eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınava dair tüm detayları araştırıyor. Peki, açık öğretim lise sınav girişi nasıl yapılır? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte merak edilen bilgiler
AÖL SINAV TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 03-04 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Sınavlar 03 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30′ dan 07 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59′a kadar online olarak yapılacak.
İşte AÖL sınavına ilişkin detaylı bilgi ve merak edilen soruların yanıtları;
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.
Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti: