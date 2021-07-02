YKS, TYT, AYT, YDT sınav ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak?

YKS, TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri yattı mı? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Sınavlarda görev alan vatandaşlar, ÖSYM sınav görevli ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak bulunuyor ve sınav güvenliğini sağlıyor. Peki, sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak?
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında ÖSYM sınav bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;
-Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
-Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
-Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
-Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL