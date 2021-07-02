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    • Eğitim
    • 02.07.2021 14:54
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    • 02.07.2021 14:54
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    Yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB açıklaması…

    Gündemde milyonlarca öğrenci ve velisi Yaz tatili ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte bu kez de yeni dönem tarihi merak konusu oldu. Peki 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar geldi. “Telefide Ben de Varım” programının ne zaman uygulanmaya başlayacağı da belli oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Yaz tatili ne zaman bitecek?

    Yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı okulların açılacağı tarihi duyurdu ve milyonlarca öğrenci merakla araştırmalara başladı. Okullar yaz tatiline girerken yüzyüze karne almak isteyenler için de bilgiler verildi. İşte son gelişmeler…

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

    İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.

    17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

    YÜZYÜZE KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

    Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek.

        TELAFİDE BEN DE VARIM PROGRAMI

        Sorumluluk sınavlarının tamamlanmasının ardından, 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

        Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.
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        Haberler Eğitim Yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB açıklaması…