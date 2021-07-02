Yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? MEB açıklaması…

Yaz tatili ne zaman bitecek? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 yılı okulların açılacağı tarihi duyurdu ve milyonlarca öğrenci merakla araştırmalara başladı. Okullar yaz tatiline girerken yüzyüze karne almak isteyenler için de bilgiler verildi. İşte son gelişmeler…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.
17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.
YÜZYÜZE KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.
Talep edenlere basılı karne, başarı belgesi ve mezuniyet diploması verilebilecek.