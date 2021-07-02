Son dakika: Eğitim öğretim dönemi bugün sona eriyor! 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline girecek

Telafi eğitimi 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor.

Telafi eğitimlerine; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve halk eğitim merkezleri de destek verecek.