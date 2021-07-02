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    • Eğitim
    • 02.07.2021 18:13
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    • 02.07.2021 18:16
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    Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! MEB 2021 T.C. Kimlik no ile ehliyet sonuç sorgulama!

    MEB 2021 ehliyet sınav sonuçları sorgulama! Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. Sınava katılan adaylar T.C Kimlik numarası ve güvenlik kodunu girdikten sonra sınav sonucunu görüntüleyebiliyor. Ehliyet sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor. İşte; MEB ehliyet sınav sonuçları görüntüleme sayfası!

    takvim.com.tr
    2021 Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr!

    Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. MEB 2021 ehliyet sınav sonuçları sorgulama sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. Ehliyet almak isteyen vatandaşlar, yazılı ve direksiyon sınavlarına giriş yapıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler ehliyet sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav sonuçlarını esinav.meb.gov.tr adresinden görüntüleyebilirsiniz.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

    Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

    EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

    Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

        Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
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        Haberler Eğitim Ehliyet sınav sonuçları esinav.meb.gov.tr! MEB 2021 T.C. Kimlik no ile ehliyet sonuç sorgulama!