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    • Eğitim
    • 01.07.2021 16:29
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    • 01.07.2021 16:29
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    KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS 7322, 7113 nitelik kodları ne demek?

    KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları ne demek? KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte KPSS nitelik kodları da merak edilen konulardan birisi oldu. Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercihlerin başlamasıyla birlikte KPSS tercihleri de merak edilen konuların başında geliyor. Pek KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS 7322, 7113 nitelik kodları ne demek?

    KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları ne demek? KPSS tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar nitelik kodlarının ne olduğunu merak ediyor. Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, KPSS nitelik kodları hakkında araştırma yapıyor. KPSS-2021/1 tercih kılavuzu erişime açıldı. En çok merak edilen nitelik kodları ise KPSS 7322 ve 7113 nitelik kodu oldu. Peki; KPSS 7322 nitelik kodu ve KPSS 7113 nitelik kodu nedir?

    7322 NİTELİK KODU NEDİR?

    7322 nitelik kodu, özel koşullar arasında yer alıyor.

    7322 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    Bu pozisyona atanacak aday 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesine göre istihsal edilen Havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki II sayılı cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacaktır.

    6225 NİTELİK KODU NEDİR?

    ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.

        7113 NİTELİK KODU NEDİR?

        7113 kodu da KPSS özel şart kodlarından bir tanesidir. KPSS 7113 nitelik kodunun özel şartı en az D seviyesi İngilizce bilmektir.

        Adayın başvuracağı kurum İngilizce şartını sunmaktadır. Eğer birey yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsa tercih sonrası yapılacak olan mülakatlarda elenebilir. Ayrıca bu kodu sağlayabilmek için tercih kabulü sonrasında istenen sertifika, belge ya da diploma kuruma sunulur.

        Bu belge sayesinde 7113 nitelik kodunun özelliği olan yeterli seviyede İngilizce bilmek şartının gerçekleştirildiği gösterilir ve tercih geçerli sayılır. Eğer kadro için puan ve 7113 İngilizce bilmek şartı gerçekleştiriliyorsa tercih yapılabilir.
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