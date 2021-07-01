KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS 7322, 7113 nitelik kodları ne demek?

7113 NİTELİK KODU NEDİR?

7113 kodu da KPSS özel şart kodlarından bir tanesidir. KPSS 7113 nitelik kodunun özel şartı en az D seviyesi İngilizce bilmektir.

Adayın başvuracağı kurum İngilizce şartını sunmaktadır. Eğer birey yeterli seviyede İngilizce bilmiyorsa tercih sonrası yapılacak olan mülakatlarda elenebilir. Ayrıca bu kodu sağlayabilmek için tercih kabulü sonrasında istenen sertifika, belge ya da diploma kuruma sunulur.

Bu belge sayesinde 7113 nitelik kodunun özelliği olan yeterli seviyede İngilizce bilmek şartının gerçekleştirildiği gösterilir ve tercih geçerli sayılır. Eğer kadro için puan ve 7113 İngilizce bilmek şartı gerçekleştiriliyorsa tercih yapılabilir.