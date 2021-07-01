KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS 7322, 7113 nitelik kodları ne demek?

KPSS 7322, 7113 nitelik kodu nedir? KPSS nitelik kodları ne demek? KPSS tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar nitelik kodlarının ne olduğunu merak ediyor. Devlet kadrolarında memur olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, KPSS nitelik kodları hakkında araştırma yapıyor. KPSS-2021/1 tercih kılavuzu erişime açıldı. En çok merak edilen nitelik kodları ise KPSS 7322 ve 7113 nitelik kodu oldu. Peki; KPSS 7322 nitelik kodu ve KPSS 7113 nitelik kodu nedir?
7322 NİTELİK KODU NEDİR?
7322 nitelik kodu, özel koşullar arasında yer alıyor.
7322 Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Bu pozisyona atanacak aday 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesine göre istihsal edilen Havacılık tazminatına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı eki II sayılı cetvelinde terminal hizmetlerinde görev yapacaktır.
6225 NİTELİK KODU NEDİR?
ÖSYM tarafından açıklanan KPSS başvuru kılavuzunda 6225 nitelik kodu ile bilgisayar sertifikası şartı bulunmaktadır. 6225 nitelik kodu uzun yıllar boyunca bilgisayar bölümü mezunlarının büyük tepkisini almış ve bilgisayar bölümlerinden mezun olanların bu düzenleme yüzünden iş olanaklarının kısıtlandığı iddia edilmiştir. Uzun zaman sonunda bilgisayar sertifikası şartını içeren 6225 özel şart konusunda değişikliğe gidildi.